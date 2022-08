Cyclisme. La Normande Eglantine Rayer conserve son titre en contre-la-montre

Elle est Ornaise et licenciée dans un club du Calvados, l'US Pétruvienne, et elle vient de conserver sont titre de championne de France junior de contre-la-montre dans le sud-Manche. Eglantine Rayer, 18 ans, a gagné la course ce jeudi 11 août au matin sur les routes autour de Saint-Martin-de-Landelles, lors des championnats de France Avenir de cyclisme. Elle est déjà vice-championne d'Europe de la discipline depuis juillet, ou elle est allée arracher ce titre au Portugal. Vendredi 12 août, place aux épreuves en ligne minime/cadette, junior homme puis femme. Eglantine Rayer a encore des chances de briller, car elle participe bien évidemment à la course. Elle est championne d'Europe de cette discipline, toujours depuis le Portugal.