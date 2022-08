Rouen. La mise en place au 1er septembre de la ZFE ne fait pas que des heureux

C'est la loi Climat et Résilience, votée en 2021, qui l'impose. Au 1er janvier 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir mis en place une Zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m). À Rouen, la Métropole a pris de l'avance. Après une mise en service pour les poids lourds et les véhicules de livraison, la ZFE-m devient une réalité pour les particuliers à partir du 1er septembre 2022. Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 1, 2 ou 3, ainsi que les véhicules 100 % électriques ou hydrogène seront autorisés à circuler dans un périmètre de 13 communes.

Une mise en place anticipée qui n'est pas du goût de tous. Plusieurs pétitions circulent pour demander un nouveau délai. L'une d'elles a été lancée par Marion Lecoq, une habitante de Bois-Guillaume dont le véhicule sera bientôt interdit dans le périmètre de la ZFE-m.

"Je n'ai pas un salaire mirobolant et je ne peux pas changer de voitures comme ça, explique-t-elle. Je ne sais pas ce que je vais faire."

Une période de tolérance

Pour elle, la mise en place de cette ZFE est trop rapide et "brutale dans le contexte d'inflation galopante. Les gens qui ont des voitures Crit-Air 4 et 5 n'ont pas forcément beaucoup d'argent". Une autre pétition a été lancée par des personnalistes de la Nupes. Elle estime notamment que des "millions de personnes n'auront plus le droit d'utiliser leur véhicule" et que "les ZFE mettent fin au marché de l'occasion automobile". Le député Renaissance de Rouen, Damien Adam, demande, lui aussi, un délai supplémentaire.

La Métropole Rouen Normandie insiste de son côté sur les mesures d'accompagnements mises en place : aides à la conversion des véhicules pour près de 40 millions d'euros, développement des transports en commun, financement du covoiturage… Elle précise aussi qu'une période pédagogique est prévue jusqu'au 1er mars, durant laquelle il est recommandé aux autorités responsables de la police de donner des explications, un rappel à l'ordre mais pas de sanction immédiate automatique des usagers.

À terme, les automobilistes ne présentant pas de vignette Crit'Air ou ayant une vignette 4 ou 5 encourent une contravention de 68 euros.