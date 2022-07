Rouen. Zone à faibles émissions : quel impact pour l'environnement ?

C'est une habitude qu'il faudra prendre désormais, à l'instar des habitants de Paris et de sa petite couronne. La ZFE-m (zone à faibles émissions mobilité) va être appliquée aux particuliers à Rouen dès le 1er septembre. À compte de cette date, tous les véhicules ayant des vignettes Crit'Air 4, 5 ou non classés ne pourront plus circuler ni stationner à l'intérieur de la ZFE-m. Son périmètre s'étend sur 12 communes de la Métropole dont Rouen et s'applique sur toutes les voies ouvertes à la circulation générale, y compris les voiries nationales et les très grandes artères métropolitaines. En revanche, des portions de la route de Paris, la route de Dieppe et la route de Neufchâtel ne seront pas concernées par la ZFE.

Au-delà du cas de la Métropole Rouen Normandie, le dispositif doit entrer en vigueur dans l'ensemble des agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants d'ici le 1er janvier 2025 en conformité avec la loi Climat et Résilience. Ainsi les agglos de Caen et du Havre seront bientôt concernées.

La ZFE-m doit permettre de limiter la pollution engendrée par le trafic routier. Selon une étude de Santé Publique France, la pollution de l'air est responsable d'environ 2 600 décès prématurés chaque année en Normandie.

Quel impact de la ZFE à Rouen ?

Mais quel sera l'impact réel de la mise en place de la ZFE sur la qualité de l'air à Rouen ? C'est la question à laquelle Atmo Normandie a tenté de répondre dans une étude commandée par la Métropole. Pour cela, l'association a imaginé plusieurs scénarios, en fonction du périmètre de la ZFE ou des classes Crit'Air retenues, c'est-à-dire le type de véhicules que l'on va exclure ou non de la ZFE. Dans tous les cas, "plus on est strict sur le nombre de véhicules et sur les classes Crit'Air qui sont exclus, plus c'est efficace", retient Christophe Legrand, directeur d'Atmo Normandie. Ainsi, c'est l'hypothèse d'une exclusion totale des véhicules Crit'Air 5, 4 et 3, imaginé par Atmo, qui semble la plus pertinente pour améliorer la qualité de l'air. "Aujourd'hui, on émet 420 tonnes de No² (dioxyde d'azote) par an sur le périmètre de la ZFE. Si on applique ce scénario, on en émettrait plus que 197", précise Christophe Legrand.

Ces différentes hypothèses ont été comparées avec l'image de la qualité de l'air d'aujourd'hui, ce que l'on appelle l'état initial, connue via une enquête "ménage-déplacement" menée en 2017 et permettant de décrire les déplacements des Rouennais ainsi que l'état du parc automobile. Autre référent utilisé par Atmo, "le fil de l'eau", c'est-à-dire l'évolution du parc automobile à échéance 2023. "Soit ce fil de l'eau est très vertueux, c'est-à-dire que les gens renouvellent beaucoup leur voiture et les véhicules sont de moins en moins polluants, dans ce cas-là la ZFE aura un effet moindre que si le fil de l'eau n'est pas vertueux", explique Christophe Legrand. À l'inverse, "dans l'hypothèse d'une pénurie de semi-conducteurs par exemple, on ne peut plus fabriquer de voiture set on garde les vieux véhicules.Ddans ce cas-là, la ZFE aura un effet beaucoup plus fort parce que le parc de véhicules n'aura pas évolué naturellement."

C'est aussi nos habitudes qu'il faudra changer à l'avenir. "70 à 80 % de nos trajets en voiture font moins de trois kilomètres, des trajets pour lesquels il existe probablement des alternatives", conclut Christophe Legrand.