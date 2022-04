[Vidéo] Métropole de Rouen. Zone à faibles émissions : un millier de motards défilent contre

Selon les motards de la FFMC 76, la fédération française des motards en colère en Seine-Maritime, la ZFE, zone à faibles émissions de la métropole de Rouen serait une mesure "d'écologie punitive et d'exclusion sociale".

Près d'un millier de personnes se sont rassemblées devant le 108, sur la rive gauche de Rouen, adresse du bâtiment de la métropole de Rouen. Les manifestants à deux-roues sont contre la mise en place de la ZFE étendue à tous les particuliers et tous les véhicules sur le territoire. La ZFE impose aux propriétaires de se doter d'une vignette Crit'Air et interdit la circulation des véhicules les plus polluants.

Elle est déjà appliquée depuis le début de l'année dans douze communes et concerne les petits utilitaires et les poids lourds des professionnels. Ceux bénéficiant de la vignette Crit'air 4 et 5 ne peuvent plus circuler ni stationner sur cette zone. En septembre, la ZFE concernera aussi les particuliers et tous leurs véhicules (motos, voitures, voitures sans permis...)

Le cortège des motards en colère a défilé dans les rues rouennaises avant de rejoindre l'hôtel de Ville vers 16 h 30.