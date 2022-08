Feux de forêt. Renfort de pompiers de Normandie en Gironde

Face à la sécheresse et au risque de feux de forêts, douze sapeurs-pompiers de la Manche étaient partis en renfort en Gironde depuis le 31 juillet dernier avec deux camions-citernes, un véhicule de commandement et un autre de logistique. Ils sont notamment intervenus sur les feux de Mano et de Laluque.

Ces pompiers sont rentrés vendredi 5 août, en fin d'après-midi, à Avranches, où ils ont été accueillis par le directeur et par le président du Sdis50.

Une nouvelle colonne de onze pompiers est partie ce même vendredi pour Gillos (Gironde), mais cette fois-ci d'Alençon dans l'Orne. Eux aussi, rejoints par des pompiers de la Sarthe, vont assister leurs collègues face au risque de feux de forêts.