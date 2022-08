Musique. Zazie assume son âge dans son nouveau clip "Let it shine"

Sorti le 20 juillet, le nouveau clip de Zazie Let it shine ravit les fans, heureux de retrouver leur idole avec ce nouveau morceau. Zazie y est rayonnante, au naturel et sans coloration. Elle s'assume complètement avec ses cheveux blancs, et ça plaît beaucoup à ses fans, qui n'attendaient que son retour après de longues années d'attente, Covid oblige. Zazie suit le mouvement actuel des stars américaines, en se montrant aussi naturelle que possible dans son nouveau clip.

"Bah oui, c'est normal les gars. Je n'ai plus 20 ans. Je n'ai pas envie de les avoir. Je suis assez bien dans mon âge. J'ai le courage l'assumer", déclarait-elle, radieuse, sur les ondes lors d'une interview il y a quelques jours.