L2: les Verts déjà dans le rouge, Bordeaux toujours dans le flou

A l'inverse, Guingamp, large vainqueur de Pau (4-0) et Metz, victorieux d'Amiens (3-0), ont pris provisoirement les commandes de la L2, en attendant Sochaux-Paris FC lundi.

Déjà sanctionné de trois points de pénalité pour les incidents au stade Geoffroy-Guichard au terme du barrage retour contre Auxerre fin mai, Saint-Etienne en a perdu trois autres sur la pelouse de Dijon dans l'après-midi.

"J'ai vu des choses qui m'ont déplu", a déploré le nouvel entraîneur de l'ASSE et ancien de la maison, Laurent Batlles.

L'ex-milieu de terrain stéphanois a notamment pu constater la fragilité de sa défense prise en défaut deux fois en première période sur des buts de Mickäel Le Bihan (28e) et Bryan Soumaré (40e).

Ayman Aiki a redonné un semblant d'espoir aux Verts, d'une reprise de volée (68) à la réception d'une transversale de Denis Bouanga. Ce dernier a été exclu à la 90e pour contestation envers l'arbitre, symbole d'une équipe toujours friable dans le jeu et dans les têtes.

Réintégré in extremis en L2 mercredi après des semaines de batailles administratives, Bordeaux n'a pu faire mieux que 0-0 face à Valenciennes

Sans ses recrues Yoann Barbet et Vital Nsimba, non qualifiés pour ce match, sans certains joueurs jugés indésirables, avec Hwang Ui-jo sur le banc, c'est un Bordeaux rajeuni et expérimental qui s'est présenté devant 22.000 supporteurs au Matmut Atlantique.

David Guion a ainsi titularisé Junior Mwanga (19 ans), Logan Delaurier-Chaubet (20 ans), formés au club et Jacques Ekomié (18 ans), qui évoluent habituellement en National 3 avec la réserve. Le milieu Tom Lacoux, 20 ans, a lui hérité du brassard de capitaine.

Mais Josh Maja, aligné en pointe, n'a jamais trouvé la faille. Les Girondins, qui doivent encore passer mardi devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), espèrent plus que jamais pouvoir se renforcer lors du mercato.

Metz et Guingamp euphoriques

Le troisième relégué, Metz, a lui pleinement réussi ses débuts en battant à Saint-Symphorien Amiens 3-0, entraîné par l'ancien joueur et technicien des Grenats, Philippe Hinschberger.

Habituée à faire l'ascenseur, la formation messine sait que cette saison les places pour la montée seront encore plus chères. Avec quatre descentes de L1 pour faire passer l'élite de 20 à 18 clubs, seules deux équipes de L2 seront promues (pas de barrages).

La lutte pour éviter l'une des quatre descentes en National sera aussi rude. Promu en L2, Laval espère y rester. Les Tangos ont d'ores déjà réussi leur entrée en lice en s'imposant à Bastia 2-0 grâce à un doublé de Zakaria Naidji.

Autre promu, Annecy a connu un baptême moins heureux en s'inclinant à domicile face à Niort (2-1).

Auteur d'une très bonne fin de saison, Guingamp est reparti sur la même dynamique en surclassant Pau au stade de Roudourou (4-0), avec deux buts de Jules Gaudin. Grâce à ce score fleuve, les Bretons prennent provisoirement la tête devant Metz.

Dans les autres rencontres de cette première journée, Le Havre, version Luka Elsner (entraîneur) - Mathieu Bodmer (directeur sportif), n'a pu faire mieux que 0-0 à domicile contre Grenoble. Score nul et vierge également entre Quevilly-Rouen et Rodez. Longtemps verrouillé également, le match en Nîmes et Caen a été remporté sur le fil par les Normands (1-0)