Bonne table à Caen. Aux grands hommes, de délicieux burgers

Vous l'avez connu sous le nom Le café Latin, mais Raphaël Pestre et Jean-François Dupond ont décidé de le renommer Aux grands hommes. Ce restaurant situé rue Saint-Pierre, à Caen, propose une cuisine simple, locale et fraîche. C'est en 2007, que les deux associés décident de se lancer dans la restauration et d'acheter l'établissement. "Auparavant, j'étais coach de tennis puis j'ai tenu un magasin spécialisé dans le sport de raquette. Après plusieurs années, j'avais envie de changement", confie Raphaël Pestre. En 2016, le restaurant change d'univers. "Le café latin avait une identité très forte. La propriétaire précédente avait beaucoup voyagé en Amérique du Sud et était imprégnée de la culture. Nous non", raconte-t-il.

Une bonne adresse pour le déjeuner

Les deux associés font appel à un agenceur pour redonner une seconde vie au lieu. "Il a proposé Aux grands hommes parce que la bâtisse est chargée d'histoire, avec une magnifique pierre apparente. Chaque table porte le nom d'une personnalité locale décédée", poursuit-il. Lors de ma visite, je découvre une carte avec plusieurs burgers, des salades mais aussi des plats du jour inscrits sur une ardoise. Je me laisse tenter par un burger chèvre miel accompagné de frites maison au prix de 14 €. Les quantités sont généreuses et me rassasient. Je me laisse toutefois tenter par un dessert et choisis un café gourmand. Une petite salade de fruits frais, une crème brûlée et un morceau de cheesecake aux fruits rouges entourent la boisson chaude. Le tout m'aura coûté 20 €.

Burger chèvre-miel et ses frites.

"Depuis le confinement, on a développé les no-burger. Le principe est simple, on remplace, le chapeau de pain par des galettes de pommes de terre ou de la courgette. On innove", sourit le propriétaire. Un concept auquel je n'ai pas goûté mais qui semble séduire de nombreux clients venus déjeuner dans le restaurant ce midi-là.

135-137 rue Saint Pierre à Caen. Tél. 02 31 85 26 36. Ouvert du lundi au dimanche.