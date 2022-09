Caen. Un voyage dans les pays scandinaves à travers l'exposition Caen Nordic

En mai 2021, la municipalité de Caen lançait le label Caen Nordic, avec l'ambition de devenir la porte d'entrée et port d'attache des pays nordiques et baltes en France. Une exposition du même nom a été installée le 28 mai 2021 à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, sur la Presqu'Ile, pour faire découvrir aux citoyens les différentes cultures.

Une première étape mise en place dans le cadre de la coopération avec les huit nations scandinaves et baltes.

À l'occasion de la Foire de Caen, l'exposition est déplacée dans un espace de 200 m2 du parc des expositions. Une dizaine de panneaux explicatifs sont à découvrir. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les huit pays nordiques et baltes : la Finlande, la Suède, le Danemark, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège et l'Estonie.

Ces pancartes présentent les pays à travers une carte, un texte descriptif sur l'histoire et la culture, mot dans la langue intraduisible en français, un coup de cœur à découvrir et cinq informations sous le format "le saviez-vous".

Toucher un large public

Vous saurez par exemple qu'une entreprise estonienne recycle des sapins de Noël en boisson gazeuse ou encore que le logiciel Skype qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet a été créé par des développeurs nés en Estonie. Deux autres panneaux exposés proposent une mise en lumière des territoires autonomes situés sur la zone des pays nordiques : le Groenland, les îles Féroé et les îles Hollande, mais aussi de l'importance de l'égalité homme femme dans ces pays. Il s'agit de la dernière opportunité pour admirer l'exposition Caen Nordic, elle ne sera ensuite plus présentée sur le territoire.