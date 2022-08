Place du commerce. Du nouveau pour la rentrée à Caen et Carpiquet

La rentrée, c'est pour bientôt. Alors que certains en ont profité pour se reposer lors de vacances, d'autres ont travaillé et se sont lancés dans l'ouverture de nouveaux commerces.

Architecture, bar et salon de thé

"Nos locaux étaient devenus trop petits pour notre équipe, c'est pour cette raison que nous nous sommes installés à Carpiquet", précise Emilie Garcia, la gérante de Mindae, l'agence d'architecture d'intérieur et d'agencement. Pour Ambar, le tout nouveau bar ouvert début juillet dans une partie des anciens locaux de la CCI à Caen, boulevard Maréchal Leclerc, il s'agit d'une reconversion pour les trois associés, Justin Corrion, Maeva Chabreyron et Léandre Coatrieux. "C'est une nouvelle aventure pour nous. Nous sommes passés du monde de la nuit à la restauration de jour !", explique Léandre. Enfin, le nouveau salon de thé situé dans le prolongement du concept store Eleene est un rêve concrétisé pour Lee Thébaud. Depuis le 7 juin, les clients peuvent déguster un large choix de thés et des spécialités coréennes.