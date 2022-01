Agression au couteau

Un Caennais, âgés de 25 ans, a agressé un personne de 28 ans dimanche 6 septembre, alors qu'il essayait de s'interposer entre un couple se disputant. Les faits se sont déroulés dans un logement de la rue Saint-Pierre où trois personnes étaient présentes, un couple et leur ami. Ce dernier a été placé en garde à vue dimanche 6 septembre au matin, quelques heures après son acte effectué en pleine nuit. L'agresseur aurait porté 2 coups de couteau à sa victime : un à la cuisse, et l'autre dans le dos. Sérieusement blessé, l'homme qui se disputait avec sa compagne s'est vu signifier dix jours d'arrêt de travail. Les trois personnes se connaissant bien et entretenant vraisemblablement de bonnes relations en temps normal, la victime a finalement décidé de ne pas porter plainte contre son agresseur. Selon la police de Caen, il s'agit d'un «différend familial qui aurait dérapé à cause de trop importantes doses d’alcool consommées pendant la soirée» .



