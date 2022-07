Manche. Baignade interdite à Saint-Pair-sur-Mer et Granville

L'Agence régionale de santé en Normandie indique des interdictions de baignades en mer et de pêche à pied, depuis le samedi 23 juillet, pour les plages nord de Saint-Pair-sur-Mer, face à la piscine, face au casino et face à la Fontaine Saint-Gaud et sur la plage du Fourneau à Granville.

Ces mesures ont été prises en raison d'une dégradation de la qualité de l'eau à la suite du déversement accidentel d'eaux usées dans le réseau pluvial de la rue de Scissy, indique l'Agence régionale de santé. Des prélèvements d'eau de mer ont été réalisés afin de suivre l'évolution de la situation des eaux de baignade de ces plages. Ces interdictions sont valables jusqu'à nouvel ordre.