Loisirs. Découvrir Pont-Audemer autrement en dévalant la Risle en kayak

Longer les bords de la Risle en kayak, c'est possible ! À Pont-Audemer, le club de canoë-kayak Les Castors Rislois propose une découverte inédite de la commune euroise.

Des parcours nature

Le départ se fait depuis la base du club, rue Pierre de Coubertin. La descente est rythmée par un guide audio qui met en scène l'histoire de l'architecture du centre-ville. Le circuit d'1h15 comporte quelques difficultés, notamment des contre-courants. L'activité kayak est accessible à partir de 7 ans. En plus de la balade citadine, le club organise des échappées nautiques entre Condé-sur-Risle et Pont-Audemer. Sur un circuit de 6 km, les novices peuvent approcher la discipline en douceur. Pour les plus sportifs, le circuit Aventure de 9 km et le circuit Raid de 12 km offrent plus des sensations fortes.

Pratique. Ouvert tous les jours jusqu'en septembre. Réservations et tarifs sur lescastorsrislois.fr.