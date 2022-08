À découvrir sur la Côte de Nacre et dans le Bessin. Les endroits parfaits pour profiter du paysage

La côte de Nacre et le Bessin sont connus pour avoir vu débarquer les Anglais et les Américains le 6 juin 1944. Les touristes du monde entier affluent pour garder en mémoire ces longues heures de combat sur les plages d'Omaha ou Utah Beach et pour se recueillir au cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Par-delà les histoires humaines dont ces territoires témoignent, la côte de Nacre et le Bessin ont bien d'autres choses à offrir aux vacanciers.

Une ode à la nature

Après avoir visité les hauts lieux du Débarquement, vous pourrez vous rendre à la Réserve Péché Iodé, pour déguster des produits frais au bord de l'eau, à Merville-Franceville. Au Bonheur Nomade, à Livry, enfoncez-vous dans le bocage et découvrez de quelle manière les cultures nomades vivaient et dormaient en harmonie avec leur environnement. À l'Oasis à Bayeux, installez-vous au beau milieu de palmiers pour siroter un cocktail et voyager le temps d'un instant dans un bar branché de la Côte d'Azur.