Le Havre. La centrale thermique peut-elle rouvrir ?

Sept élus de la région du Havre demandent la remise en service de la centrale thermique pour faire face à la crise énergétique. La centrale est à l'arrêt depuis le 31 mars 2021. Ils ont écrit un courrier en ce sens, lundi 11 juillet, à Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique. Les signataires sont Céline Brulin, sénatrice, Jean-Paul Lecoq, député, Alban Bruneau, maire de Gonfreville-l'Orcher, Christine Morel, maire de Harfleur, Sophie Hervé, conseillère départementale, Nathalie Nail, conseillère municipale du Havre et Aurélien Lecacheur, conseiller municipal du Havre.

Éviter un "black-out" l'hiver prochain

Ils indiquent que la centrale a fermé "malgré les 220 millions d'euros dépensés en 2014 et 2015 pour la moderniser, réduire la pollution et prolonger sa durée de vie jusqu'en 2035." C'est pour éviter un "black-out" l'hiver prochain qu'ils demandent sa remise en service comme cela est le cas pour la centrale à charbon de Saint-Avold. "Une centrale qui, sauf erreur de notre part, n'était pas engagée dans la reconversion de son process de production contrairement à celles du Havre et de Cordemais en Loire-Atlantique."

La déconstruction a déjà débuté

Est-ce vraiment possible, techniquement, de rouvrir la centrale thermique du Havre ? EDF répond que les opérations de déconstruction, déjà entamées, se poursuivent. "Les travaux de déconstruction sont confirmés selon le planning prévu afin de restituer le terrain dans les meilleurs délais à son propriétaire, le Grand Port Maritime du Havre." Même en cas de volonté politique, il n'est pas sûr que la centrale puisse être remise en service techniquement avant l'hiver prochain.