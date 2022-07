Rouen. Vélos et ZFE, la Métropole adopte plusieurs mesures avant l'été

Les élus de la Métropole de Rouen se sont réunis, lundi 4 juillet, pour le dernier conseil métropolitain avant la rentrée de septembre. Parmi les 73 délibérations au programme de cette ultime réunion de la saison, plusieurs grandes mesures ont été adoptées autour de la mobilité et de la transition écologique.

Ainsi, la Métropole a lancé de nouvelles aides à la conversion de véhicules dans le cadre des ZFE, Zones à faibles émissions, qui doivent s'étendre aux particuliers à partir de septembre. Une caisse d'avance pour les bas revenus, en partenariat avec la SAS Club Mobilité, a été adoptée. "La caisse vient agir comme un tiers de confiance auprès des concessionnaires… ce qui permet à la personne avec des revenus faibles de changer de véhicules sans avoir à débourser un montant à l'avance", explique Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole. La collectivité a déjà investi 400 000 euros d'aides pour l'achat de véhicules propres dans le cadre de l'instauration des ZFE à Rouen, pour un budget total de 40 millions d'euros.

Toujours sur le plan de la mobilité, la Métropole a décidé de renforcer le service Lovélo, pour la location de vélos à assistance électrique, vélos pliants et allongés. "On ne pouvait louer que jusqu'à un an, désormais, ce sera illimité. Vous deviez payer l'assurance, désormais, ce sera pris en charge par la Métropole… et puis, si vous avez loué un vélo électrique, vous pourrez désormais avoir une aide jusqu'à 500 euros pour acheter un vélo électrique derrière", précise Nicolas Mayer-Rossignol. Selon la Métropole, plus de 1 000 vélos ont été loués depuis la mise en place du service Lovélo en septembre 2021. De plus, des abris vélos seront bientôt mis en place dans l'espace publique et sur demande auprès de la collectivité.

🔵[🚲 De nouvelles solutions pour stationner son vélo] Chaque jour, en France, 1 vélo est volé chaque minute, soit 400 000 vélos par an. Au travers de sa marque Lovelo , la Métropole lance un service de stationnement sécurisé des vélos.

Enfin à compter du vendredi 8 juillet, la Métropole prolonge la baisse tarifaire de 25 % des abonnements mensuels de transports en commun pour les quatre prochains mois, en raison du contexte inflationniste.