À découvrir. Où boire, manger et dormir à Caen et autour ?

Vous avez fait le tour de la ville avec votre greeter ou vous revenez de votre voyage au Moyen-Âge du Parc Ornavik ? Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Pour vous accompagner durant votre séjour, la rédaction de Tendance Ouest vous propose un top 3 des lieux où boire un verre, manger et dormir confortablement à Caen et dans son agglomération.

Le programme d'un week-end

La ville de Caen regorge de monuments à découvrir. Le Château Guillaume le Conquérant domine encore la ville, fier et triomphant. En tournant la tête, vous pourrez poser vos yeux sur l'église Saint-Pierre. Entrez, imprégnez-vous de l'esprit unique de cette prouesse architecturale. Caen, ce n'est pas qu'un patrimoine historique et religieux. Détruite en grande partie après la Seconde Guerre mondiale, la ville a su renaître de ses cendres pour proposer d'autres choses à voir. Le Mémorial de Caen propose par exemple un retour sur l'histoire récente. Pour une pause nature, vous pouvez faire un tour à la Colline aux oiseaux et aux Jardins d'été.