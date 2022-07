Cyclisme. Le Tour de Normandie fait ses adieux

Le Breton Mathis Le Berre restera à jamais le dernier vainqueur du Tour de Normandie cycliste. Ce lundi 4 juillet, en profitant du jour de repos du Tour de France, les organisateurs ont annoncé qu'il était devenu trop compliqué d'organiser un tel événement.

"Tout doit s'arrêter"

Après quarante ans d'existence, il est l'heure pour le Tour de Normandie de faire ses adieux. "La course ne peut plus continuer. C'est trop compliqué. Le Tour de Normandie cycliste, c'est sept jours de course, mais c'est avant tout dix mois de travail : démarchages, réunions, reconnaissances, contacts d'équipes… À cela s'ajoute la lourdeur des règlements administratifs qui s'impose toujours plus à l'équipe", raconte Arnaud Anquetil, fils de Raymond Marcel et Josianne Anquetil, à la création de l'événement. "Faute de moyens humains", les organisateurs disent stop. "On doit abandonner. Là, au milieu des encouragements du public, de la caravane, des partenaires et collectivités fidèles, tout doit s'arrêter." Malgré la nouvelle, l'association organisatrice ne ferme pas la porte à d'autres projets…