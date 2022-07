Cléon. Un grand concert pour célébrer la culture urbaine !

C'est la première fois que La Traverse organise un événement d'une telle ampleur dans le registre des musiques urbaines. Paul Moulènes, directeur de la salle de spectacle et programmateur de ce concert d'exception, nous invite dans ses coulisses.

Dans quelle mesure l'événement

fait-il écho à l'histoire locale ?

Le quartier Arts Fleurs Feugrais, à cheval sur Cléon et Saint-Aubin-lès-Elbeuf, est en train de connaître une grande rénovation urbaine. C'est un quartier qui jouit d'une forte identité culturelle, qui a été un lieu de création musicale majeur pour la culture urbaine, et les jeunes de ce quartier trouvent toujours, par le rap, le moyen de s'exprimer. C'est un terreau musical fertile, et l'enjeu de cette manifestation a été de rendre hommage à ces artistes qui ont participé à l'histoire de leur quartier. Pour cela, un véritable travail de prospection a été mené par le sociologue Younès Johan Van Praet et le musicien Alex Gomis, ex-animateur du studio musical Bunker, pour retrouver ces représentants de la scène locale des 40 dernières années, mais aussi de donner la parole à la jeune génération. La première partie de ce concert rassemble donc sur scène ces acteurs de la culture locale sous le nom de "410 générations": chiffre qui fait référence au code postal commun des deux communes.

Quel lien Médine entretient-il

avec la jeune génération ?

Nous voulions faire de cet événement un grand rendez-vous intergénérationnel. Pour mobiliser le public, il était indispensable de sélectionner des artistes de renoms. La Traverse s'implique depuis ses origines dans la promotion de la culture urbaine et nous avons accueilli le rappeur havrais Médine régulièrement ces 15 dernières années. Notre choix s'est naturellement porté sur lui, car il a toujours pris soin de faire du coaching pour les groupes locaux, il est vraiment attaché à la transmission. C'est aussi un artiste très influent, source d'inspiration pour de nombreux jeunes chanteurs et particulièrement engagé. Il dénonce les dérives de la société et incite la jeunesse à se donner les moyens de s'affirmer : son gimmick, "le savoir est une arme, les mots sont des balles", résume bien sa façon de penser.

Quelle figure de la culture urbaine

incarne Black M ?

La Traverse n'avait eu l'occasion de le recevoir qu'aux débuts de Sexion d'assaut, mais il s'est aujourd'hui bien éloigné de ce rap dur. Dans son projet solo, il a choisi de s'orienter vers une pop urbaine bien plus accessible. Il s'est ouvert à de nouvelles esthétiques et c'est aujourd'hui l'artiste grand public par excellence. En une dizaine d'années de carrière, il est parvenu se composer un répertoire complet et, pour ce concert, on aura le plaisir d'entendre ses meilleurs tubes mais aussi des inédits du futur album !

Pratique. Vendredi 8 juillet à partir de 17 h 30, hippodrome des Brûlins à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 5 à 15 €. latraverse.org