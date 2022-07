Sydney: des milliers d'habitants appelés à évacuer face à la menace des inondations

Les routes ont été bloquées et au moins 18 ordres d'évacuation sont en vigueur dans l'ouest de la ville, une zone touchée par de graves inondations en mars.

"Il s'agit d'une situation d'urgence menaçant des vies", a alerté Stephanie Cooke, ministre des Services d'urgence de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale.

L'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses.

Avec de nouvelles intempéries attendues dans les jours à venir, Mme Cooke a décrit une "situation qui évolue rapidement" et a prévenu que les gens devaient être "prêts à évacuer" les lieux instamment.

Le barrage de Warragamba a commencé à déborder aux premières heures dimanche matin, a-t-elle dit, bien avant les prévisions des autorités.

A Camden, une banlieue au sud-ouest de Sydney abritant plus de 100.000 personnes, des magasins et une station-essence étaient déjà inondés.

Les services d'urgence ont secouru 29 personnes et ont été appelés plus de 1.400 fois au cours des dernières 24 heures.

En mars, les inondations causées par de fortes tempêtes ont dévasté l'ouest de Sydney et fait 20 morts.

Avec le réchauffement de la planète, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau, augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations, selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d'autres facteurs liés notamment à l'aménagement du territoire, favorisent les inondations.