Caen. Covid-19 : prendre ses précautions avant les vacances

4 420, c'est le nombre de cas positifs à la Covid-19 dans le Calvados selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé publié le mercredi 29 juin. La préfecture recommande à nouveau le port du masque dans les transports en commun. Une annonce que certains prennent très au sérieux à l'approche des vacances d'été.

François Levasseur travaille à la pharmacie Saint Jean à Caen. Depuis "15 jours, 3 semaines", il a l'impression que ses clients "prennent des précautions supplémentaires". "Ils sont revenus en nombre pour acheter des masques, des autotests anti Covid et du gel hydroalcoolique." Il estime qu'il y a une hausse de "20 à 25 %" de ce genre d'achats.

Partir en vacances sereinement

Mélissa Béquet part en vacances début juillet. Pour s'assurer de passer des vacances sans Covid et de ne pas le transmettre aux autres, elle se protège du mieux qu'elle peut. "Je préfère prendre mes précautions et faire un test en pharmacie une semaine avant. Puis faire un autotest pour être sûre et partir dans de bonnes conditions."

Pour éviter que les tests ne soient positifs au Covid-19, Mélissa Béquet évite "d'être très proche des gens" met du gel hydroalcoolique et porte un masque FFP2 dans les transports en commun. Des gestes qui peuvent s'avérer utiles car dans le Calvados, le taux d'incidence a augmenté de 47 % en une semaine.