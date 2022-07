Hérouville-Saint-Clair. Beauregard, un rendez-vous incontournable  

Le festival Beauregard arrive vite. Dès le jeudi 7 juillet, vous pourrez danser au son de votre artiste préféré. Au programme, Muse, Orelsan, Vianney, M, Sum 41, Liam Gallagher ou encore PNL. Attention, la programmation musicale n'est pas la seule attraction pour les festivaliers.

Venir pour l'artiste…

Augustin Darondelle attendait "depuis longtemps d'aller voir Orelsan". Beauregard, c'est enfin l'occasion ! Sa place est prise spécialement pour le jour où l'artiste caennais est sur la scène du festival, le samedi 9 juillet. C'est aussi une bonne occasion de "passer du bon temps avec mes amis et ma famille". De son côté, Justin Levivier n'a pas hésité à acheter son billet pour le groupe PNL, même s'il vit à 70 kilomètres d'Hérouville-Saint-Clair. Il se rend au festival le dimanche 10 juillet "juste pour assister au spectacle des deux artistes". Le Festival Beauregard, c'est 11 éditions qui ont vu passer des festivaliers de tout âge, des amis et des familles. L'événement est ancré dans le paysage culturel de l'agglomération caennaise depuis sa première édition en 2009.

...et y retourner pour l'ambiance

François Ampe, la trentaine passée, va à Beauregard depuis "5, 6 ans". C'est un habitué du rendez-vous. Au départ, pas plus emballé, il y allait pour accompagner un ami. Au fil du temps, il s'est "laissé prendre au jeu" de cette ambiance "familiale et chaleureuse". Y retourner tous les ans, c'est en quelque sorte retrouver "une grande famille".

Léa Huwert vient au festival Beauregard pour la huitième fois cette année. "Dans ma famille, c'est une institution." Toute la famille a trouvé cette occasion pour se donner un "rendez-vous annuel qui fait plaisir à tout le monde. On est tous ensemble, on fait la fête on écoute des sons, on boit des coups. C'est trop cool". En plus de l'ambiance familiale qui règne au festival, Léa Huwert s'y sent en sécurité. "Je peux y aller avec ma petite sœur sans avoir peur".

