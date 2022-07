Bonne table à Caen. Le renouveau du Bistrot Saint-Michel 

C'est un établissement implanté depuis plus de 50 ans à Caen. Le Bistrot Saint-Michel a vu défiler de nombreux chefs cuisiniers et propriétaires. Roxane Levilly et Christophe Pointin ont repris l'affaire le 13 avril 2022. Le couple a ouvert le restaurant au public le 6 mai.

"Je suis Caennaise d'origine. Nous vivions auparavant dans le sud de la France, au nord de Montpellier. J'avais envie de revenir dans ma région natale", confie la gérante. Après plus de six ans passés dans le Sud, tous deux ont décidé de s'installer à Caen. "Initialement, nous souhaitions acheter une longère en Suisse normande et proposer tables et chambres d'hôtes. Mais c'était un peu supérieur à notre budget et nous avons eu un véritable coup de cœur pour le Bistrot Saint-Michel", dévoile Roxane Levilly. Lui est en cuisine et elle sert en salle, qui dispose de 24 couverts.

Christophe Pointin et Roxane Levilly sont les nouveaux propriétaires du restaurant.

Une cuisine du soleil simple

mais savoureuse

Ce midi-là, je me décide pour la formule du midi, entrée-plat-dessert, le tout pour 17 €. Pour les moins gourmands, il est possible de choisir une formule moins copieuse, entrée-plat ou plat-dessert pour 14 € et le plat unique pour 12 €. Deux entrées, deux plats et deux desserts sont proposés.

Pour débuter mon repas, j'opte pour les couteaux en persillade, avec un filet de citron. Un véritable délice. Je poursuis avec un filet mignon de porc au miel, soja et son tian de légumes. Pour conclure ce déjeuner, je déguste une tarte au citron revisitée. Pour accompagner le tout, je déguste un verre de vin rouge, tout droit venu du sud de la France. Les assiettes sont copieuses et gourmandes. " On souhaite que notre cuisine soit simple mais avec du goût", conclut la gérante. C'est réussi.

6 rue Saint Michel à Caen. Tél. 02 31 83 20 72. Ouvert les lundis, mardis, vendredis et samedis de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h. Le mercredi de 12 h à 14 h et le dimanche soir sur réservation.