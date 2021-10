Bonne table à Caen. Une cuisine gourmande au Bistrot Saint-Michel

Située à l'angle de la rue Saint-Michel et la rue de Falaise, le Bistrot Saint-Michel existe à Caen depuis près d'une cinquantaine d'années. Lorsqu'on pousse la porte de ce restaurant, on découvre une petite salle décorée avec goût, qui compte une vingtaine de couverts. C'est en octobre 2012 que Cécile Guyot, l'actuelle propriétaire, prend la suite. "J'ai fait des études de droit, mais la restauration a toujours été un domaine que j'aimais", détaille-t-elle.

Une cuisine simple et gourmande

Avec une quinzaine d'années d'expérience dans le secteur, la responsable du restaurant a fait ses armes notamment au Petit B à Caen et aux Vapeurs à Trouville-sur-Mer. "La restauration me plaît pour le contact humain, faire plaisir aux clients et travailler avec des producteurs", sourit la jeune femme. Et d'ailleurs, les plats proposés à la carte du Bistrot Saint-Michel sont élaborés, avec des produits frais et de saison. "J'achète mes légumes dans une ferme de Bretteville-sur-Odon", dévoile la restauratrice.

Tous les plats de la carte me tentent, mais je choisis finalement une formule du jour entrée, plat et dessert, le tout pour 16 euros. Deux entrées, deux plats et deux desserts sont proposés. Je débute mon repas avec un délicieux feuilleté de volailles et champignons. Ensuite, je déguste un sauté de porc au curry accompagné de morceaux d'ananas, de pommes de terre cuites à point et de quelques légumes. Un vrai régal. Pour la petite note sucrée, je savoure une tarte fine pommes poires et sa glace à la vanille. Tous les plats sont composés avec goût et rassasient amplement. Un menu plaisir et un autre gourmand sont aussi à la carte. "On change les plats proposés tous les deux mois et demi, en fonction des saisons", précise la responsable. Un restaurant qui propose une cuisine simple et gourmande, à découvrir absolument !

Pratique. 6 rue Saint-Michel à Caen. Tél. 02 31 83 20 72. Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30 du mardi au samedi et de 12h à 13h30 le dimanche.