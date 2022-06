Seine-Maritime. Législatives 2022 : Da Silva conteste l'élection dans la 1re circonscription

L'ex-candidat de la Nupes dans la 1re circonscription de Seine-Maritime, à Rouen, Déville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan, Maxime Da Silva, en fait l'annonce dans un communiqué, jeudi 30 juin. Il dépose un recours au Conseil constitutionnel pour contester le résultat de l'élection du 19 juin. Il s'était alors incliné dans un mouchoir de poche, seulement 78 voix derrière le député sortant réélu pour Renaissance, Damien Adam. Le candidat de la Nupes avait d'abord reconnu le résultat de l'élection. Depuis, il indique avoir "contrôlé les opérations de vote" et constaté "de très nombreuses irrégularités, de natures différentes". Maxime Da Silva parle aussi "de très nombreux témoignages de personnes privées de voter à la suite d'une mauvaise information sur le site de la mairie de Rouen qui indique une fermeture des bureaux de vote à 19 heures", alors qu'ils fermaient à 18 heures. Il estime enfin qu'une "partie du traitement médiatique des candidatures dans l'entre-deux tours semble contraire au principe d'égalité exigé par la déontologie", sans donner plus de détail.

Le Conseil constitutionnel devra donc trancher.

"Ça fait un peu mauvais perdant"

Contacté, Damien Adam, le candidat réélu se dit "serein". "Il a le droit d'exercer un recours, il peut le tenter, mais ça fait un peu mauvais perdant", estime-t-il. Pour le député qui entame son second mandat, "le Conseil va acter la validité de l'élection". Quant à la justesse du traitement médiatique, lui estime justement que "beaucoup de médias ont été épinglés car ils ont donné trop d'importance à la Nupes". Question de point de vue…