[Replay] Législatives 2022 - Seine-Maritime. Débat d'entre-deux-tours entre Maxime Da Silva et Damien Adam

Ils devront s'affronter dimanche 19 juin, pour le second tour des élections législatives, dans un duel qui est loin d'être joué d'avance, Maxime Da Silva (Nupes) et Damien Adam (Ensemble !), le député sortant de la majorité présidentielle, étaient les invités de Tendance Ouest mercredi 15 juin, pour débattre autour des enjeux politiques de la première circonscription de Seine-Maritime. C'est sur ce territoire compris entre Rouen et Mont-Saint-Aignan que les deux personnalités politiques se disputent la députation.

Législatives 2022. Sur l'abstention possible, "celui qui sera élu ce dimanche sera mal élu" regrette le candidat de la @NUPES_2022_, @Maxime_DaSilva_ dans la première circonscription de la Seine-Maritime pic.twitter.com/fbiJ6CnliJ — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) June 15, 2022

Législatives 2022. Débat en direct sur @Tendanceouest76 entre les deux candidats de première circonscription de la Seine-Maritime. Sur le pouvoir d'achat, le gouvernement fait des "mesures au compte-gouttes" lance @Maxime_DaSilva_ , candidat de la @NUPES_2022_ — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) June 15, 2022

Le débat s'est orienté d'abord sur la question centrale du pouvoir d'achat. Sur ce thème, le député sortant Damien Adam a évoqué, entre autres, la suppression de la redevance télévisuelle, l'augmentation des pensions de retraite de 4 %, la revalorisation des minima sociaux ainsi que le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires dès cet été. De son côté, le candidat de la Nupes, Maxime Da Silva, a insisté sur l'urgence de bloquer les prix du carburant, des produits de premières nécessités et ceux de l'énergie.

Le candidat de La France insoumise a également évoqué l'importance, selon lui, de revaloriser le SMIC à 1 500 euros net, contre 1 300 environ aujourd'hui.

Sur les questions de mobilités, les deux candidats ont, ensuite, égrainé leurs propositions concernant le ferroviaire, et notamment l'évolution de la ligne Le Havre - Rouen - Paris. Le débat s'est ensuite orienté sur la question épineuse du contournement est de Rouen, sujet clivant pour les deux formations politiques représentées par les deux candidats qualifiés au second tour des législatives.

