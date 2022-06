Saint-Lô. Trois célébrités normandes en dédicace dans un salon de beauté

Miss France 2021 Amandine Petit, Clémence Castel de Koh Lanta et Éric Delaunay, double champion du monde de tir sportif, seront les invités d'honneur du salon de beauté Tendance Spa, à Saint-Lô, vendredi 8 juillet. Ces trois Normands célèbres seront à l'institut saint-lois pour faire des dédicaces et des photos à partir de 18 heures, pour une heure seulement.

Cet événement permettra au salon de présenter ses nouveautés et l'extension qui a été réalisée à Tendance Spa. De 160 m2, le salon passe à 300, et de six à onze salles de soins : minceur, pour homme, épilation… C'est aussi une montée en gamme vers plus de prestige et de luxe.

L'événement se déroulera en musique, avec le DJ Lorenzo Calderone.

