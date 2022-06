Lion-sur-Mer. Un marcassin et des oiseaux sauvés par la gendarmerie 

Les gendarmes du Calvados sont intervenus mercredi 22 juin, à Lion-sur-Mer, dans le cadre d'une opération visant à secourir des animaux sauvages détenus illégalement. Deux jours plus tôt, deux agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) s'étaient rendus, à la suite d'un renseignement anonyme, sur un terrain de la commune "occupé par des citoyens français itinérants", détaillent les forces de l'ordre, où ils ont constaté la présence d'un marcassin et plusieurs volatiles enfermés dans des cages. "Le prélèvement et la détention de ses espèces étant proscrits, les inspecteurs de la police de l'environnement dressent un procès-verbal et le transmettent au parquet de Caen." Sur décision judiciaire, une opération est menée, mercredi 22 juin, par le peloton de surveillance et d'intervention de Caen. À leur arrivée, les forces de l'ordre découvrent 19 oiseaux dont 16 sont des espèces protégées, interdits à la capture et à la détention.

"Trois chardonnerets élégants, treize bouvreuils pivoines, trois grives musiciennes et un marcassin sont recensés au cours de la perquisition. De plus, une arme illégalement détenue est saisie", précise la gendarmerie.

Plusieurs oiseaux ont également été découverts. - Gendarmerie du Calvados

À l'issue de l'opération, les oiseaux ont été relâchés dans la nature et le marcassin déposé dans une structure adaptée.