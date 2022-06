Montivilliers. Des fermes maraîchères dans la ville

Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, la Ville de Montivilliers a rejoint récemment la Société coopérative d'intérêt collective (SCIC) "Ceinture Verte Le Havre Seine", dont l'objectif est de faciliter et d'accélérer les installations en maraîchage.

À compter de janvier 2023, Montivilliers sera la première commune de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à accueillir des fermes maraîchères de la SCIC Ceinture Verte Le Havre Seine, au nombre de trois, sur son territoire.

Situées à la sortie de la ville, sur la RD 52, elles seront équipées pour permettre un démarrage rapide de la saison de culture, avec un ensemble de serres, des bâtiments techniques et un réseau d'irrigation adapté. De nombreux acteurs locaux participeront à l'accompagnement des maraîchers installés pour favoriser leur réussite, notamment des conseillers de la Chambre d'agriculture, les réseaux d'agriculture biologique ou encore des agriculteurs tuteurs.

Ces nouvelles fermes auront pour vocation de compléter la production maraîchère déjà présente sur le territoire de la commune, de renforcer une offre de produits de qualité et de la rendre accessible au plus grand nombre, via des circuits de proximité.

Afin de présenter le projet, une réunion publique est organisée le jeudi 30 juin, à 18 h 30, dans le réfectoire de la Maison de l'enfance et de la famille de Montivilliers, en présence de Laurence Sellos, présidente de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime, Christian Grancher, vice-président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, Jérôme Dubost, maire de Montivilliers, et Greg Bulckaert, cofondateur de la Ceinture Verte. Il est nécessaire de s'inscrire pour participer à la réunion.