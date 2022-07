Place du commerce. Ils ouvrent juste avant l'été à Caen

Déménagement pour l'un et première ouverture pour les deux autres, la rédaction de Tendance Ouest a sélectionné pour vous trois nouvelles adresses côté commerces.

Salon de toilettage, pop culture et donuts

"C'est mon premier commerce et salon de toilettage pour chiens et chats", explique Jérémy Debouraix, le gérant de Dog For J. Situé au cœur de la place Venoise à Caen, ce nouveau commerce est décoré avec beaucoup de goût pour nos amis à quatre pattes. C'est également une première pour DBA Donuts, une boutique spécialisée dans la vente des sucreries donuts avec un très large choix de parfums. M&M's, crème de marrons, chocolat… les gourmands y trouveront forcément leur bonheur.

Pour l'enseigne Shop for Geek, il s'agit d'un déménagement. "Après avoir été pendant près de deux ans rue Saint-Jean, j'ai eu envie de me rapprocher de l'hyper-centre", explique son gérant Joris Stempinski. Shop For Geek se trouve désormais 9 rue Saint-Sauveur, avec une boutique sur deux étages.