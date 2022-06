Orne. Une maman et ses deux petits garçons blessés dans un accident

Une voiture a fait plusieurs tonneaux sur la nationale 12 dimanche 26 juin en fin d'après-midi, à hauteur de Moussonvilliers, près de L'Aigle. Au volant, une maman de 30 ans et côté passagers : ses deux petits garçons de 20 mois et 4 ans. Heureusement, tous les trois n'ont été que légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital de L'Aigle par les secours.

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans la soirée pour un autre accident, entre trois voitures, à l'intersection de la RD 919 et de la RD 657, à Saint-Nicolas-de-Sommaire. Neuf personnes ont été impliquées, dont sept blessées. Les victimes sont âgées de 19 ans pour le plus jeune, à 72 ans pour le plus âgé. Elles ont été conduites à l'hôpital de l'Aigle.