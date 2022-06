Caen. Agressé, il remporte le titre de champion de France un œil bandé

Drôle d'ambiance aux championnats de France d'athlétisme samedi 25 juin au stade Hélitas de Caen. Wilfried Happio, coureur de 400 m haies de 23 ans venant de Lille, a été agressé à l'échauffement, juste avant la finale.

"Il y a eu un gros incident à l'échauffement. Quelqu'un s'est jeté sur lui et l'a tapé", a expliqué Olivier Vallaeys, son entraîneur, qui est aussi responsable du 400 m haies pour la Fédération Française d'Athlétisme. Il poursuit : "Un mec qui venait de nulle part lui a demandé si c'était bien lui Wilfried Happio et s'est jeté sur lui. Moi je l'ai ceinturé. C'était 20 minutes avant la course, on était prêts à partir en chambre d'appel. On est sous le choc. Le mec a été interpellé. Wilfried va bien. Mais je suis sans voix, c'est de l'agression pure. C'est scandaleux. Ce sont des méthodes de sauvage."

Wilfried Happio a finalement couru la finale avec une bande sur l'œil. Il l'a emporté avec un chrono qualificatif pour les championnats du monde aux États-Unis en juillet (48"57, record personnel et 5e meilleure performance française).