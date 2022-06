Gonfreville-l'Orcher. Accusé du viol de deux fillettes et du meurtre de l'une d'elles : le verdict est tombé

Un homme a été condamné, jeudi 23 juin à Rouen, par la cour d'assises de Seine-Maritime, à 30 ans de réclusion criminelle pour le viol et les coups ayant entraîné la mort d'une fillette de trois ans, ainsi que le viol de sa sœur âgée de cinq ans, en 2019. La peine, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, est conforme aux réquisitions. L'homme doit également se soumettre à un suivi socio-judiciaire pendant huit ans.

"La peine, il la mérite. C'est un lâche de ne pas parler, ça reste dur, frustrant. On aurait voulu entendre la vérité de sa bouche, il n'y a pas de doute sur sa culpabilité", a déclaré la mère des deux fillettes à l'issue de l'audience. "C'est une décision sage qui ne fait pas de doute dans l'esprit des jurés. Les preuves étaient nombreuses et sans équivoque. Cette décision est cohérente et à la hauteur de la gravité des faits", a réagi l'avocate des parties civiles, Me Mirya Le Petit. Jugé depuis lundi pour des faits commis sur Keyssi et sa sœur, Frédéric François, 41 ans, était accusé de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner et viols sur mineurs.

Des preuves accablantes

Les faits s'étaient déroulés à Gonfreville-L'Orcher, près du Havre. Le 16 juin 2019, leur mère avait confié les deux fillettes pour la journée à cet homme, qu'elle pensait être un ami, et qui avait déjà gardé ses cinq enfants entre 2018 et le jour du drame. Mais trois d'entre eux étaient absents ce jour-là. Dans ses réquisitions, l'avocate générale avait souligné "l'extrême dangerosité" de l'accusé déjà condamné pour des faits de violences sur sa compagne et ses enfants. "Ce qu'il s'est passé le 16 juin 2019 dans cette chambre est sordide. Trois crimes ont été commis sur deux victimes de 5 et 3 ans parfaitement innocentes. Elles ont fait les frais de cet homme manipulateur, un homme violent", a tonné l'avocate générale pour qui sa culpabilité "ne fait aucun doute". "Il y a suffisamment d'éléments pour condamner Frédéric François (...) son ADN dans la culotte et une trace de sperme sur la housse de couette", son ADN dans le vagin de Keyssi, dont "la seule cause est une pénétration", a relevé la magistrate. "Frédéric François a bien violé ces deux enfants, il a abusé de ces deux petites filles dans leur propre chambre" et "Keyssi a subi des violences d'une telle force qu'elle n'y a pas survécu", a résumé l'avocate générale. "La mort de Keyssi implique l'intervention d'un tiers, elle n'est pas morte d'une pathologie, on l'a aidée à arrêter de respirer", a estimé la magistrate. Alors que l'accusé ne s'est pas exprimé depuis le début de son procès, son avocate Estelle Lemonnier avait demandé son acquittement, faisant notamment valoir des rapports d'expert qui ont exclu des actes de pénétration sur les victimes.

Frédéric François dispose de dix jours pour faire appel.

Avec AFP