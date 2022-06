Manche. Fête de la musique : quel bilan pour les forces de l'ordre ?

Deux gardes à vue à Saint-Lô et une à Granville. C'est le bilan de la fête de la musique, mardi 21 juin, dans le département. À Saint-Lô, une rixe a opposé deux jeunes hommes, âgés de 18 et 20 ans, dans la rue, à la sortie d'un bar. L'un des jeunes a sorti un couteau. Lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, l'un des deux s'est rebellé. Finalement, les deux hommes ont été placés en garde à vue. À Granville, un homme de 29 ans, fortement alcoolisé, s'en est pris à la police. Il a été placé en garde à vue. De leur côté, les pompiers ont pris en charge 14 personnes à Saint-Lô. Dans le Cotentin, les sapeurs-pompiers ont pris en charge le même nombre de personnes et sont intervenus deux fois pour des feux, un de poubelles et un de véhicule.

