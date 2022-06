Fleury-sur-Orne. Inauguration de la pouponnière : un "château fort" pour les enfants

Une fleur géante a poussé proche du collège Stephen Hawking. À Fleury-sur-Orne, la nouvelle pouponnière départementale a été inaugurée ce mardi 21 juin.

"Les enfants se sont vite approprié les lieux"

Ce bâtiment, étonnant par son design, accueille depuis le début du mois 38 enfants en grande difficulté, placés par les services d'aide à l'enfance du département du Calvados. L'hébergement est constitué en plusieurs unités : trois de six places pour les 0/3 ans et deux de 10 places pour les 3/6 ans, reliées par un îlot central. Chaque chambre a un accès vers l'extérieur. "On a pensé ce lieu comme un château fort, lieu de protection par excellence, explique par la métaphore Paul Le Quernec, l'architecte. La partie des enfants et la partie des adultes sont séparées par une passerelle avec l'image d'un pont-levis."

Delphine Mainard, directrice de la pouponnière et de la maison départementale de l'enfance et de la Famille (MDEF) du Calvados ,sous les yeux de Jean-Léonce Dupont.

Installés depuis trois semaines, les enfants se sont vite approprié les lieux, témoigne Lise Bonfardin, auxiliaire de puériculture depuis 2012 qui a vécu le déménagement de la rue d'Auge à Fleury-sur-Orne. "Dans l'ancienne pouponnière, ils étaient 4 ou 5 par chambre."

Là, ils sont en individuel ou par deux. Ils sont ravis et se sentent chez eux". Un sentiment que partage Delphine Mainard, directrice de la Maison départementale de l'enfance et de la famille (MDEF) du Calvados. "Je m'attendais à beaucoup d'insécurité car c'est une nouvelle rupture dans leurs vies. On constate qu'ils dorment beaucoup mieux la nuit."

Chaque unité dispose d'un espace extérieur.

En moyenne, le séjour de l'enfant en pouponnière dure six mois. L'objectif ? Un retour au domicile ou un placement en famille d'accueil.