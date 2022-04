[Photos] Fleury-sur-Orne. La pouponnière bientôt prête à accueillir des enfants

C'est l'heure des dernières retouches dans la future pouponnière de Fleury-sur-Orne, qui ouvrira ses portes courant juin. Mardi 19 avril, les locaux sont presque prêts et l'installation des meubles est prévue dans les prochains jours. Le bâtiment est divisé en deux : une partie est consacrée aux rencontres avec les parents et services administratifs et l'autre partie aux enfants et au personnel d'accompagnement. Le premier bâtiment est dominé par la couleur verte. "Le vert est connu pour ses vertus apaisantes sur le corps, les enfants ont besoin, quand ils viennent rencontrer leurs parents, d'être apaisé", explique Paul Le Quernec, l'architecte. À l'étage, des professionnels de santé seront présents. Médecin, infirmière, psychomotricien ou psychologue seront sur place afin d'apporter des soins aux enfants.

Un long couloir doté d'une particularité sépare les bâtiments. "Nous avons creusé le sol sous ce couloir. Pour les enfants, ça ressemble au pont-levis d'un château fort. Ils se sentent en sécurité après l'avoir traversé", ajoute l'architecte.

Le bâtiment de vie est en forme de fleur. Les pétales accueilleront les enfants.

Trois pétales vont accueillir six enfants de 0 à 3 ans et deux autres 10 enfants de 3 à 6 ans. Chambres, salle de bains, pièce de vie et un espace pour les maîtresses de maison les composent. Des aires de jeux disposées de chaque côté permettront aux enfants de jouer dehors. Pour relier les pétales, on trouve un dôme où les enfants vont pouvoir se réunir.