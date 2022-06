L1: changement d'ère en vue à l'OL, négociations exclusives avec Textor

Après 35 ans de présidence Aulas, l'OL semble proche de basculer dans une nouvelle ère avec la possible entrée au capital de Textor, déjà actionnaire majoritaire de Botafogo (Brésil), Molenbeek (D2 belge) et présent au capital de Crystal Palace (Angleterre).

Si ces négociations aboutissent, Textor rachèterait les parts du groupe Pathé et du fonds d'investissement chinois IDG, qui représentent au total près de 40% des actions du groupe.

Cet homme d'affaires, spécialisé notamment dans la diffusion de sport en ligne, les effets spéciaux et les images de célébrités en réalité virtuelle, prendrait de fait le contrôle du club, avec l'objectif de le ramener vers les sommets après une saison décevante.

"Vu des Etats-Unis, l'OL est la plateforme rêvée pour faire du football une histoire à succès" a réagi dans un communiqué diffusé lundi soir Textor, qui souhaite permettre au club de "retrouver le plus haut niveau, en France et en Europe, tout en respectant les valeurs de l'ADN OL".

Jean-Michel Aulas (73 ans), patron depuis 1987 d'un club qu'il a guidé vers sept titres consécutifs en L1 (2002-2008) et deux demi-finales de Ligue des champions (2010, 2020), avait indiqué il y a dix jours qu'il comptait boucler le dossier d'ici jeudi 23 juin.

"Avec ce projet, l'Olympique Lyonnais ouvre un nouveau chapitre de sa formidable histoire", s'est-il réjoui à son tour. Selon le communiqué de l'OL, Aulas et l'équipe dirigeante du club devraient rester en place à l'issue de la transaction.

argent frais

Avant la tenue lundi après-midi d'un conseil d'administration consacré aux négociations, OL Groupe, la holding chapeautant le club lyonnais, avait demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris. Une action valait alors 3,07 euros, en hausse de plus de 50% depuis le 1er janvier, dopée par le processus de vente.

Le choix de Textor (56 ans) est une petite surprise, alors que son compatriote Foster Gillett, ex-dirigeant de Liverpool lorsque son père George contrôlait le club, a longtemps fait figure de favori d'après plusieurs médias.

Mais Textor semblait présenter davantage de garanties financières, selon RMC Sport.

L'Américain a co-fondé FuboTv, un service de streaming axé sur la diffusion en direct d'événements sportifs. Il a aussi lancé en 2013 Pulse Evolution, une société qui développe des hologrammes utilisés pour l'organisation de concerts de chanteurs disparus.

Puis il a réalisé ces derniers mois une poussée remarquée dans le monde du football.

Textor a acquis en août dernier 18% des actions de Crystal Palace, club de la banlieue sud de Londres évoluant en Premier League... et figure au capital aux côtés d'un autre Américain, David Blitzer, candidat selon L'Equipe au rachat de Saint-Etienne, le rival historique de l'OL. Selon le communiqué du club lyonnais, il détient actuellement 40% du capital du club londonien.

Puis, en janvier, Textor a repris 90% du capital de Botafogo, un des plus grands clubs du Brésil, et 80% des actions du RWD Molenbeek, qui ambitionne de retrouver l'élite du football belge.

L'homme d'affaires américain devrait, condition posée par Aulas (73 ans) pour passer la main, laisser l'emblématique président aux commandes pendant une période de transition.

Et "JMA" a également posé comme prérequis l'injection d'argent frais pour renforcer l'équipe première, qui sort d'une saison décevante (8e de Ligue 1).

"L'information principale est que nous aurons les moyens de notre ambition et que je serai présent en tant que PDG pour le futur", avait assuré Aulas le 9 juin.

mauvaise passe

L'intérêt de Textor pour l'OL confirme en tout cas l'attractivité du foot français, dont plusieurs clubs ont été rachetés par des investisseurs étrangers ces dernières années.

L'annonce du changement prochain d'actionnaires survient alors que l'OL traverse une mauvaise passe côté sportif, avec son plus mauvais classement depuis 1997, qui le prive de Coupe d'Europe la saison prochaine.

Jean-Michel Aulas est à la tête de l'OL depuis juin 1987, lorsque le club fondé en 1950 végétait en 2e division.

Sous sa présidence, l'équipe est remontée en D1 en 1989, et a retrouvé la Coupe d'Europe dès 1991, avant d'entamer sa période la plus glorieuse dans les années 2000 et 2010.

Organisé autour de l'Olympique Lyonnais, OL Groupe est un acteur important du secteur du divertissement et des médias en France. Cette holding contrôle les équipes féminine et masculine de l'OL, le Groupama Stadium (près de 60.000 places), la franchise américaine de football féminin OL Reign et près d'un tiers du capital du club de basket de l'Asvel Lyon-Villeurbanne (Elite).