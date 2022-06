Sotteville-lès-Rouen. Viva Cité : des étoiles plein les yeux !

Le festival des arts de la rue célèbre sa 33e édition, avec un retour à la formule originale : un programme foisonnant de propositions artistiques plus originales les unes que les autres. Anne Le Goff, directrice artistique présente le dernier né de Viva Cité et nous dévoile ses atouts.

Quelle est l'ampleur de l'évènement ?

Viva Cité est désormais une référence historique ! Né à l'initiative de la Ville de Sotteville pour redynamiser la commune dans les années 90, le festival est toujours produit par la municipalité, mais elle en confie la programmation à l'atelier 231, centre national des arts de la rue, dont je suis la directrice. Viva Cité, c'est vraiment le fer de lance de la politique culturelle de la Ville : l'événement majeur de l'année. Après avoir célébré les 30 ans en grande pompe en 2019, nous avons choisi l'année passée de maintenir le festival malgré le contexte sanitaire, mais dans une formule très réduite avec des jauges et des représentations au pied des immeubles pour les habitants du centre-ville. Nous nous réjouissons de rendre à cette nouvelle édition son ampleur habituelle avec près de 300 représentations en un week-end !

Quelle est sa marque de fabrique ?

Ce qui fait la singularité de ce festival des arts de la rue, c'est le lien particulier qui s'établit entre les artistes et les Sottevillais, impliqués dans de nombreux projets. Cette année, par exemple, la compagnie Opus imagine un vide-grenier nocturne animé par de véritables exposants qui deviendra le cadre de leur représentation. De la même façon, le grand défilé d'ouverture, orchestré par le Grand colossal théâtre, invite de nombreuses associations locales à participer, et la Cie Plateforme, qui a recueilli des témoignages des habitants sur le thème de la monoparentalité pour nourrir sa création, collabore même avec des amateurs sur scène. Une des spécificités du festival, c'est aussi sa scénographie unique, toujours renouvelée, imaginée par les plastiqueurs mais réalisée avec le concours des Sottevillais, qui métamorphose la ville en un espace festif et féerique.

Sous quelle égide avez-vous placé

le festival cette année ?

Nous annonçons pour cette 33e édition trois jours de magie ! Le thème de cette année, c'est l'étoile : un symbole fort car c'est un point de repère et une invitation à se rassembler à nouveau, à faire la fête ensemble et à raviver les lumières de la ville. En accueillant une vingtaine de compagnies dans le IN et une cinquantaine dans le OFF, nous comptons bien éblouir les spectateurs et leur en mettre plein les yeux ! Pour le IN, il nous tenait à cœur de sélectionner des spectacles récents, inédits de 2022 ou des créations de 2021 encore très peu vues. Ce sera une édition très riche avec des formes d'expressions aussi variées que le cirque, la danse, le théâtre, les marionnettes ou les arts plastiques : un véritable rayonnement artistique !

Pratique. Les 24, 25 et 26 juin, centre-ville de Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Programme complet sur atelier231.fr.