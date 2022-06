Législatives 2022. Autour de Rouen, Nupes et Ensemble se partagent les circonscriptions

Damien Adam (Ensemble ! - Renaissance)

réélu dans la 1re circonscription

C'était la circonscription la plus incertaine de toute la Seine-Maritime, à Rouen, Déville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan. Et le match, très serré entre le sortant de la majorité, Damien Adam, et l'Insoumis de la Nupes, Maxime Da Silva, s'est confirmé dans les urnes. Le sortant s'impose finalement au bout du dépouillement du dernier bureau de vote de Mont-Saint-Aignan, avec 50,12 % des suffrages et une avance de seulement 78 voix ! "J'ai entendu le message, a réagi Damien Adam sur le plateau de Tendance Ouest. Il faut que l'on agisse rapidement pour réformer notre démocratie, aller plus vite sur la transition écologique et entendre le sujet sur la sécurité."

Annie Vidal (Ensemble ! - Renaissance)

réélue dans la 2e circonscription

Elle était largement favorite dans cette deuxième circonscription, à Bois-Guillaume, Darnétal, Buchy et Gournay-en-Bray. Annie Vidal pour la majorité a été réélue sans surprise, avec 59,64 % des voix face à son concurrent de la Nupes, Sébastien Duval. La députée Renaissance progresse même en nombre de voix, avec près de 4 000 suffrages supplémentaires par rapport à 2017.

Hubert Wulfranc (Nupes - PCF)

reconduit dans la 3e circonscription

Il est le député de Seine-Maritime qui a mis le plus d'écart, en pourcentage, avec son concurrent. L'ancien maire de Saint-Étienne-du-Rouvray est très nettement réélu dans la troisième circonscription de Seine-Maritime, sur les cantons du Petit-Quevilly, de Sotteville-lès-Rouen et de Rouen VI, avec 70,36 % des suffrages.

Alma Dufour (Nupes), nouveau visage seinomarin dans la 4e circonscription

Le député changerait dans la 4e circonscription sur les cantons de Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly et Maromme. On le savait, puisque la sortante de la majorité, Sira Sylla, ne s'était pas qualifiée pour le second tour. Dans le duel Nupes - RN, c'est Alma Dufour pour l'union de la gauche qui s'est imposée assez nettement, avec 53,72 % du climat. Une grande émotion pour celle qui vivait sa première campagne, après s'être fait un nom comme activiste du climat et militante anti-Amazon. "Je mesure l'ampleur de la tâche, a-t-elle réagi. Je la prends très au sérieux. J'aimerais que l'on fasse les choses ensemble avec les citoyens, qu'ils reprennent goût dans la démocratie. Il faut agir rapidement parce que les gens n'en peuvent plus."

Gérard Leseul (Nupes - PS)

réélu dans la 5e circonscription

Le match de la 5e circonscription avait comme un goût de déjà-vu, sur les cantons de Caudebec-en-Caux, Duclair, Lillebonne, Notre-Dame-de-Bondeville et Pavilly. Et pour cause, les deux candidats qualifiés, Gérard Leseul du Parti socialiste pour la Nupes, et Jean-Cyril Montier pour le Rassemblement national, étaient les mêmes que lors de la législative partielle de septembre 2020. L'issue a également été la même. Gérard Leseul s'est imposé avec 55,81 % des suffrages. Une avance de plus de 10 points, confortable donc, mais bien en deçà des quasi 72 % réalisés moins de deux ans auparavant sur le même territoire.

"Cela veut dire que le travail effectué depuis 2 ans a été entendu et compris. Je n'ai pas ménagé mes efforts pour être présent sur le territoire et actif à l'Assemblée. Je compte rester très actif car ce score m'oblige."

Réécoutez l'intégralité des échanges de la soirée électorale à Rouen du dimanche 19 juin 2022 :

