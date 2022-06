Festival. L'été sera beau l'été sera chaud et animé avec Coutainville en Fête

Avec l'été qui approche, Coutainville est dans les starting-blocks pour le lancement de sa saison estivale. La station balnéaire manchoise va encore être "the place to be" durant l'été. Tour d'horizon des animations de Coutainville en Fête :

13 juillet : le groupe Les Fatals Picards se produira en concert à l'occasion d'une grande soirée musicale aux côtés de Captain Spark & Royal Company ainsi que DJ Homard. La soirée sera également ponctuée d'une feu d'artifice.

16 juillet : nouveau concert avec l'univers folk de Baptiste Ventadour. Sa voix éraillée cache un jeune homme d'une vingtaine d'années aussi touchant que talentueux. Une découverte à faire les pieds presque dans le sable.

30 et 31 juillet : grand week-end festif avec Folles Girouettes. Création de girouettes le matin pour les plus jeunes, découverte du char à voile, du trimaran ou encore des échasses. La journée se clôturera sur un DJ set de DJ Théo.

6 et 7 août : point d'orgue de l'été. Coutainville accueillera un grand concert avec Rouquine (The Artist), Joseph Kamel (The Artist), et Issara le samedi soir. Dimanche après-midi, place au Battle de danse avec Marion Motin.

Tout l'été sera marqué par plusieurs animations : beach volley, tournois d'échecs, réveil musculaire, stretching, olympiades, balades en calèche, stage de cirque, ateliers céramique, journée des gamers… L'agenda complet est à retrouver sur agoncoutainville.fr.

Gros programme pour les équipes de Coutainville en Fête cet été. - Coutainville