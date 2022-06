Musique. Issara, un melting-pot derrière les tâches de rousseurs

Avec un charisme pétillant, un style bien rétro, coloré et une voix soul, Issara transmet de façon extraordinaire son énergie au public et crée son propre univers qui s'inspire du passé avec une touche moderne.

Ses compositions sont enjouées, fraîches et sincères. Elles s'inspirent aussi bien des classiques rétro 60's et 70's, de l'époque Motown de Diana Ross, Marvin Gaye, des artistes yéyé et pop, avec même des influences thaïlandaises…

Aussi variées que ses influences, les émotions qui traversent le public lors d'un concert d'Issara sont une véritable tempête. Envie de danser ou de pleurer avec elle, chacun peut s'identifier aux ambiances qui se dégagent de sa musique.

En 2006, elle produit son premier EP, puis chante avec MC Solaar sur son album Chapitre 7 en 2007. Ces dernières années, elle s'est produite aux USA, en Thaïlande et en France, notamment en Normandie. En 2021, elle et ses musiciens ont fait la première partie de Véronique Sanson au Festival Grandes Marées à Jullouville. En 2022, ils ont fait la première partie de Vaudou Game et General Elektriks au Normandy à Saint-Lô, la première partie du groupe The Buttshakers au Tetris au Havre et ils ont aussi joué aux Festival Papillons de Nuit, à Saint-Laurent-de-Cuves. Le 25 juin ils vont jouer au Festival Rock in Évreux, parmi des artistes comme Louane, Clou, Eddy de Pretto, IAM, etc.

Pour l'artiste passionnée de chant et d'interprétation, l'écriture est une évolution naturelle. Son EP Rebirth est exactement cela. Il marque un nouveau départ et la naissance d'un nouveau son. Ce fut un long voyage, mais pour Issara, une renaissance. Le groupe travaille sur un album cette année.