Musique. Le rappeur caennais Orelsan dévoile le clip de son titre "Du propre"

Il était très attendu ! Jeudi 16 juin, l'incontournable rappeur caennais Orelsan a mis en ligne le clip de son titre intitulé Du propre.

Est-ce qu'on sort le clip de Du Propre avant la tournée des festivals ?

Évidemmenthttps://t.co/EtenO85pDi pic.twitter.com/NNWtOvHaNr — OrelSan (@Orel_san) June 16, 2022

Pendant plus de trois minutes, il chante et dévoile des lieux incontournables de sa ville comme le château, l'hippodrome de la Prairie ou encore le stade Michel d'Ornano filmés à la nuit tombée. Cette chanson a par ailleurs mis en lumière la "sauce Magic Beau Gosse", du kebab du même nom installé sur le port de Caen.

En moins de 24 heures, la vidéo comptabilise d'ores et déjà plus de 400 000 vues. Pour rappel, l'artiste normand sera sur la scène du Festival Beauregard d'Hérouville-Saint-Clair le samedi 9 juillet et au Zénith de Caen le jeudi 27 octobre.

• Lire aussi. Caen. Tom Coulommiers, 21 ans, réalise un clip sur un titre d'Orelsan

• Lire aussi. Orelsan. "Montre jamais ça à personne" : le documentaire aura une suite