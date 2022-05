Caen. Tom Coulommiers, 21 ans, réalise  un clip sur un titre d'Orelsan

Début mars 2022, Tom Coulommiers, jeune réalisateur de 21 ans, produit le clip non-officiel du titre "Seul avec du monde autour" du rappeur caennais Orelsan. Avec un budget de 500 €, ce Normand d'origine et son équipe se donnent pour objectif de le proposer en clip officiel à l'équipe de l'artiste. "C'est un artiste qui a un esprit très 'chauvin'", il est "resté lui-même", note Tom Coulommiers qui a eu l'occasion de le rencontrer lors d'un tournage. "Ce qui m'a intéressé dans la production de ce clip, c'est de rendre hommage à son amour pour sa région." Par l'image, il a souhaité transposer l'histoire que raconte le rappeur, sur "une bande d'amis, des alter ego d'Orelsan et sa bande en 2008". Il veut "transformer les paroles", les reprendre "du point de vue de quatre jeunes de 20 ans qui veulent atteindre les mêmes sommets que lui". Dans le clip, nous suivons un jeune homme, joué par Killian Paing, et son groupe d'amis à travers Caen. Faute de budget, l'équipe a noué des partenariats non lucratifs pour certains lieux de tournage. L'université de Caen et le French café ont d'ailleurs accepté d'accueillir certaines scènes. Finalement, le clip est publié et transmis à l'équipe d'Orelsan. "Il a beaucoup apprécié le clip et la manière dont on a montré la ville et son univers. Il était super cool", relate Tom Coulommiers. Pour le moment, le pari n'est pas tout à fait gagné car la vidéo n'est pas encore le clip officiel du titre.