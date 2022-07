Caen. "Balade avec un greeter" : à la découverte de la ville avec un habitant

Cela fait quatre ans que l'office du tourisme de Caen propose la "balade avec un greeter". Le principe est simple, il s'agit d'une promenade aux côtés d'un habitant de la ville de Caen. Les balades se font sur la base du bénévolat et sont entièrement gratuites, excepté les pots que vous souhaiteriez prendre sur le chemin.

Caen à travers les yeux d'un habitant

Une quinzaine de personnes sont inscrites à ce jour pour faire découvrir la ville à qui le veut. Parmi eux, Monique Bonafini, une septuagénaire énergique. Pour commencer la balade intitulée "Les incontournables du centre-ville", elle vous donne rendez-vous au château de Caen qui surplombe la ville. Véritable puits de connaissances, Monique Bonafini vous mène aux remparts et, tout en profitant du panorama, elle raconte l'histoire des églises, du château ou encore du donjon à l'intérieur des remparts. Les balades sont tournées autour de l'échange et de la convivialité. Monique Bonafini se donne trois heures pour parcourir la ville, voir la Tour du Roi et découvrir l'architecture mi-gothique, mi-romane de l'Abbaye aux Dames.

Si l'histoire et le patrimoine ne sont pas votre fort, pas d'inquiétude, les balades sont organisées autour de vos centres d'intérêt. Lors de l'inscription pour effectuer la balade, un formulaire à remplir permet de renseigner ses préférences. J'ai choisi la balade en centre-ville, mais vous pourriez préférer la balade en bord de mer à la découverte de Ouistreham, ou la balade nature autour des parcs et jardins de Caen. Pour les indécis, le site des greeters sur lequel s'effectue l'inscription propose de choisir le thème. Les balades se font sur réservation et selon les disponibilités des bénévoles. Mon conseil : anticipez le plus possible selon la durée de votre séjour dans le Calvados.