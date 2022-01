Logement intergénérationnel : une chambre à moindre cout

Depuis juillet 2007, LIEN propose une offre alternative au logement étudiant traditionnel. Sa mission est de mettre en relation des personnes âgées, la plupart du temps célibataires, avec des moins de 25 ans. Possédant souvent un espace d'habitation libre, les séniors se proposent de loger un jeune pour 150 euros, au maximum, en échange d'une présence bienfaisante et rassurante. Pour un étudiant par exemple, bénéficier du calme propice au travail et d'une chambre à moindre cout est aussi un critère de choix. "Une forme d'entraide à petit prix", selon Caroline Leblanc, coordinatrice de l'association. Lancée après le succès de Paris solidaire, l'association continue à progresser. Principalement financé par la région Basse-Normandie, LIEN reçoit aussi les subventions du Fond social européen. Néanmoins, quelques séniors manquent à l'appel dans certaines contrées de la région, notamment dans les plus petites villes où des étudiants et des jeunes travailleurs élisent domicile pour des stages et formations. Avis aux intéressés.





