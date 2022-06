Caen. CHU : un nouveau traitement contre la maladie de Charcot

Il y a un mois, le 20 mai dernier, un patient d'une soixantaine d'années a reçu au CHU de Caen un nouveau traitement contre la maladie de Charcot, également appelée Sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Quatrième cas en France

L'équipe du service de neurologie et de neurogénétique lui a injecté ce nouveau traitement, dit par thérapie génique antisens, au niveau de la moelle épinière. Aucun traitement curatif n'était disponible jusqu'à maintenant. Il s'agit du quatrième patient en France à bénéficier de cette innovation thérapeutique. Une deuxième injection est prévue dans quinze jours. "Le geste a été simple, sans aucune douleur pour le patient et parfaitement toléré et supporté, sans effet secondaire immédiat", témoigne le docteur Sacha Weber, neurogénéticien au CHU.

Qu'est-ce que la maladie de Charcot ?

La maladie de Charcot est une maladie dégénérative et handicapante qui conduit au décès, dans les trois à cinq ans qui suivent le diagnostic. Elle touche les nerfs périphériques et entraîne une faiblesse musculaire et des douleurs.

Plus de 30 000 Français sont touchés par cette maladie. Les professionnels de santé estiment que c'est la maladie rare la plus fréquente.