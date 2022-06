Alençon. Des apprentis et Star Wars offrent des cadeaux aux enfants hospitalisés

"Que la force soit avec toi !" C'est une très belle initiative que celle entreprise par des apprentis du centre de formation 3IFA à Alençon. Durant leur année scolaire, les jeunes ont mis en place des animations pour récolter des fonds. Avec la somme obtenue, ils se sont rendus mardi 14 juin, à la surprise des enfants et adolescents hospitalisés, au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier d'Alençon. Accompagnés de personnages de la saga Star Wars, les apprentis ont offert des cadeaux aux enfants qui sont actuellement en soins, mais aussi plein d'autres cadeaux qui resteront dans ce service. Objectif, "leur donner de la joie, le sourire et leur casser le quotidien, difficile à l'hôpital", détaillent Kloé Guiboux et Laurine Podevin, apprenties en BTS Négo-Digital-Relation Clients.

Parmi les actions mises en place, des lotos et tombolas auxquels ont participé les élèves et les familles. Des supermarchés et des associations ont également contribué à cette belle action, en offrant des goodies ou autres présents.

"Une boulangerie nous a offert le goûter", expliquent Kloé Guiboux et Laurine Podevin.