Flamanville. Démarrage de l'EPR en 2023 : EDF se dit "confiant"

Une mise en service prochaine de l'EPR de Flamanville ? EDF a affiché lundi 13 juin sa "confiance" dans le calendrier établi, avec un chargement du combustible prévu dans environ un an, au second trimestre 2023, malgré le peu de marges, et après des retards, dus notamment à des problèmes de soudure.

"On peut dire aujourd'hui qu'on est en situation quasiment de pré-exploitation", a estimé Xavier Ursat, directeur chargé de l'ingénierie et des projets du nouveau nucléaire. EDF devra mener des essais début 2023, et obtenir l'autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avant de démarrer l'EPR. Le chantier cumule 11 ans de retard et un surcoût estimé à environ 9,4 milliards d'euros.

