Législatives 2022. En Seine-Maritime, dix duels au second tour

En Seine-Maritime, moins d'un électeur sur deux s'est déplacé, dimanche 12 juin, pour voter au premier tour des élections législatives 2022. L'abstention s'élève à 51,2 %, avec un record dans la huitième circonscription (Le Havre/Harfleur/Gonfreville) : 60,7 % d'abstention. Au niveau départemental, la Nupes (union de la gauche) est la première force politique avec 29,7 % des suffrages exprimés, suivie d'Ensemble ! (majorité présidentielle) avec 26,7 % et du Rassemblement national (RN) avec 23,06 %. Les Républicains n'arrivent qu'en cinquième position (3,70 %), derrière les candidats divers gauche (4,9 %) et devant Reconquête ! (3,4 %).

Deux sortantes éliminées

Ce sont dix duels qui attendent les électeurs pour le second tour, dimanche 19 juin : quatre affrontements Nupes/Ensemble !, quatre Nupes/Rassemblement national et deux oppositions entre le RN et Ensemble !.

Deux députées sortantes macronistes sont éliminées dès le premier tour : Sira Sylla, dans l'agglomération rouennaise (4e circonscription) et Stéphanie Kerbarh sur Fécamp/Bolbec (9e circonscription), qui n'avait pas obtenu l'investiture Ensemble !. Ballottage favorable en revanche pour Agnès Firmin Le Bodo, au Havre, qui affrontera Nancy Duboc (Nupes) au second tour et Annie Vidal, à Bois-Guillaume, qui fera face à Sébastien Duval (Nupes), président de l'association des sinistrés de Lubrizol.

Ballottage favorable

pour les sortants de gauche

Idem pour les trois députés communistes sortants : Hubert Wulfranc dans l'agglomération de Rouen face à Salomée Tessier (RN), Sébastien Jumel à Dieppe face à Patrice Martin (RN) et Jean-Paul Lecoq au Havre qui rate de peu l'élection dès le premier tour (48,8 %) et affrontera Wasil Echchenna, de la majorité présidentielle. Également en tête dans sa circonscription : le socialiste sortant Gérard Leseul, qui affrontera Jean-Cyril Montier du Rassemblement national dans la 5e circonscription Barentin/Lillebonne.

Deux duels chauds à Rouen

C'est plus serré, en revanche, pour Damien Adam, au cœur de Rouen, dans la 1re circonscription. Le marcheur sortant est devancé de près de cinq points par Maxime Da Silva de la Nupes. Un duel à enjeux aussi entre l'Insoumise Alma Dufour et le patron seinomarin du RN, Guillaume Pennelle, arrivé en tête dans la 4e circonscription. Sur ces deux territoires, les candidats socialistes dissidents ont été éliminés au premier tour.

Le RN bien implanté dans le pays de Caux

Sur la 9e circonscription (Fécamp/Bolbec), le RN Nicolas Goury devance de 407 voix seulement la maire de Fécamp, Marie-Agnès Poussier-Winsback, candidate de la majorité présidentielle. La gauche, qui détenait la circonscription jusqu'en 2017, est éliminée dès le premier tour. Idem dans la 10e, autour de Yvetot/Cany-Barville, où Xavier Batut, député En Marche sortant, devance tout juste Anaïs Thomas, du Rassemblement national.

