Le Kalif fête ses 15 ans

Dans une ville de presque 100 000 habitants à l’époque (1996), le manque évident de salles de répétition pour les groupes de musique faisait peine à voir. Le Kalif est né dans cette configuration : des musiciens se sont retroussé les manches pour que ce lieu prenne vie. Quinze ans après, le Kalif est devenu une institution, louant des salles, donnant des cours de musique et quelques concerts réguliers pour promouvoir les groupes locaux. Une équipe de spécialistes “managés” par Stéphane Maunier. Ces quinze années passées seront fêtées 15 jours durant. L’ouverture des festivités se fera au 106 avec Steeple Remove et son univers flottant entre new wave, shoegazing et musique psyché, l’énergie rock, brute et vitale des Gordon Melon, le rock folk psychédélique d’Old Battlefeld Entertainer et le post-rock sombre et puissant de 39th & Norton.



Pratique. Les 15 ans du Kalif, samedi 8 octobre, 20h, au 106. Tarif. 3 € à 9 €.